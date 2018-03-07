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Арабские страны отложили проведение саммита в Эр-Рияде

Политика

Саммит ЛАГ состоится в столице Саудовской Аравии в апреле 2018 года

Арабские страны отложили проведение саммита в Эр-Рияде
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Каир, 7 марта 2018, 22:21 — REGNUM  Лига арабских государств (ЛАГ) отложила проведение саммита в Эр-Рияде на более поздний срок, 7 марта передает агентство Reuters.

Об отсрочке проведения саммита ЛАГ в столице Саудовской Аравии сообщил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.

Согласно заявлению главы лиги, саммит ЛАГ состоится в столице Саудовской Аравии в апреле 2018 года.

Отсрочка саммита сделана из-за совпадения мероприятия с президентскими выборами в Египте, которые будут проходить в конце марта.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта в Каире прошла встреча глав МИД стран-членов ЛАГ. Одним из заявлений встречи стал призыв к признанию Иерусалима столицей Палестины.

Читайте ранее в этом сюжете: Арабские страны призвали сделать Иерусалим столицей Палестины

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