Арабские страны призвали сделать Иерусалим столицей Палестины

Каир, , 21:51 — REGNUM Главы МИД арабских стран призвали к признанию Иерусалима столицей Палестины, 7 марта передает агентство Associated Press.

Заявление было сделано на встрече министров иностранных дел «Лиги арабских государств» (ЛАГ) в египетском Каире.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и предстоящем переносе в Иерусалим посольства США из Тель-Авива.

Решение США вызвало протест мусульман всего мира и, прежде всего, Палестины, считающей Иерусалим «оккупированной» Израилем территорией.

В конце 2017 года к признанию Иерусалима столицей Палестины — в ответ на действия США — также призывали участники «Организации исламского сотрудничества» (ОИС).

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