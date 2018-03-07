Новые российские ракеты не заставят США отказаться от авианосцев

Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Командование военно-морского флота США убеждено в сохранении военного значения авианосцев несмотря на появление у России новых видов вооружения, заявил 7 марта в американском конгрессе командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

Члены конгресса задали ему вопрос о мерах, которые ВМС США намерены принять в ответ на появление новых видов стратегического оружия в России.

«Мы будет предпринимать новые оборонительные и ответные меры на это. Но авианосцы остаются востребованными в условиях «зоны запрета доступа», — заявил адмирал Джон Ричардсон и добавил, что «авианосцы даже в таких условиях сохраняют свое значение в некоторых высокотехнологичных конфликтах».

Таким образом командующий ответил на вопрос конгрессменов о том, какие меры ВМС США будут принимать в связи с появлением у России новых ракет.

Стоит отметить, что понятием «зоны запрета доступа» (anti-access and area denial) военные США и НАТО характеризуют концепцию создания в России «защитной зоны», проникнуть в которую противник не может без неприемлемых боевых потерь.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, рассказал о новейших российских видах стратегического вооружения, девальвирующих американскую систему глобальной противоракетной обороны и позволяющих наносить с расстояния в тысячи км трудноотразимые, в том числе и ядерные, удары с воздуха из-под воды по корабельным группировкам и береговым объектам противника.

Читайте ранее в этом сюжете: Главком ВМФ рассказал подробнее о подводном стратегическом беспилотнике