Советник премьер-министра Венгрии обвинил Facebook в цензуре

Будапешт, , 21:06 — REGNUM Советник премьер-министра Венгрии Янош Лазар обвинил социальную сеть Facebook в цензуре, 7 марта передает агентство Reuters.

Лазар, главный помощник Виктора Орбана, разместил в соцсети Facebook видеозапись с критикой нелегальной миграции. Спустя несколько минут видео было удалено «за нарушение правил сообщества».

На видео, которое опубликовал Лазар, он находится на улицах Вены и рассказывает, какие беды принесли Австрии мигранты. По его словам, в некоторых районах Вены из-за мигрантов «на улицах гораздо больше грязи и мусора», а коренные жители «живут в большом страхе».

«Если мы впустим их, и они будут жить в наших городах, результатом станут преступления, бедность, грязь и невозможные условия в наших городах», — заключил Лазар в своем видеообращении.

Отметим, что не только Лазар, но и его непосредственный руководитель Виктор Орбан в последнее время сталкиваются с обструкцией представителей «международного сообщества» за антимигрантскую позицию.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта Орбан был назван «хулиганом», а также «расистом и ксенофобом» верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном.

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