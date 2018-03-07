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Суд отправил под арест экс-сенатора Вячеслава Дерева

Политика

Бывшего члена Совета Федерации обвиняют в мошенничестве

Москва, 7 марта 2018, 20:24 — REGNUM  Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, которому предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Заседание суда по мере пресечения в отношении Дерева прошло сегодня, 7 марта.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Дерева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 мая 2018 года», — сказал судья Артур Карпов.

Стоит отметить, что прокуратура была против ареста Дерева. Государственное обвинение указывает, что вменяемые Дереву события относятся к 2007—2008 годам, тогда как дело возбудили в 2012 году.

Ранее стало известно, что Дереву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).

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Мошенничества

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