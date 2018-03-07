Разведка США: Москва будет отрывать страны Средней Азии от Вашингтона

Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Россия будет оказывать давление на лидеров стран Средней Азии, чтобы они уменьшили свое взаимодействие с Вашингтоном и поддержали российские инициативы в области экономики и безопасности, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс в письменных показаниях американскому конгрессу, опубликованных 6 марта на портале сенатского комитета по обороне.

По мнению Коутса, Москва будет поддерживать и расширять свое влияние во всех странах бывшего Советского Союза.

Директор национальной разведки США сказал, что Кремль обеспокоен усилением террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, что заставляет Россию укреплять свои позиции в области региональной безопасности.

Дэниел Коутс добавил, что слабое государственное управление и слабые экономики стран Средней Азии повышают риск радикализации региона. В частности, это касается среднеазиатских стран, граждане которых отправляются на заработки в Россию.

По мнению руководителя разведки, данный процесс представляет угрозу для Средней Азии, России и западных стран.

«Китай, вероятно, продолжит расширять свою деятельность в Средней Азии, возлагая на Россию всю ответственность за безопасность и политическиевопросы», — продолжает Коутс.

Он отметил, что Пекин обеспокоен региональной нестабильностью, которая может подорвать экономические интересы Китая в регионе и создать благоприятные условия для уйгурских боевиков в Китае.

Отметим, по мнению многих экспертов, политика США в Средней Азии направлена на сдерживание роста Китая и России. В частности, строительство газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия) может ограничить поставки туркменского газа в Китай.