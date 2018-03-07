Казахстан и Таджикистан построят посольства в столицах

Душанбе, , 19:45 — REGNUM Депутаты парламента Казахстана одобрили ратификацию соглашения между правительствами Таджикистана и Казахстана о взаимном предоставлении земли для строительства зданий посольств, сообщает телеграфное агентство ТаджТА со ссылкой на министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова.

Согласно документу стороны предоставляют на 49 лет по одному гектару земли в столицах государств — Астане и Душанбе. Арендная плата земли составит один тенге в Казахстане и один сомони в Таджикистане.

Отмечается, что стороны не вправе расширять, продавать или сдавать в аренду участки земли. Строительство зданий не будет облагаться налогами, сборами и пошлинами.

Стоимость строительных работ, а также услуги ЖКХ, газо-, водо-, электроснабжения и прочие расходы стороны оплачивают самостоятельно в соответствии с тарифами и нормативами страны пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 марта запланирован официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан. По словам Абдрахманова, это событие станет большим шагом вперед в отношениях между странами.

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