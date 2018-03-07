Эрдоган и Роухани обсудили по телефону кризис в Восточной Гуте

Анкара, , 19:16 — REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели телефонные переговоры по кризисной ситуации, сложившейся в Восточной Гуте, сообщает 7 марта агентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого президента.

«Президенты Турции и Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии и кризис в Восточной Гуте. Они подчеркнули важность усилий трех стран-гарантов для обеспечения перемирия согласно резолюции СБ ООН и ускорения разрешения гуманитарной ситуации в регионе и создания условий для доставки туда гуманитарной помощи», — сообщает агентство.

Незадолго до этого, 6 марта, вопрос Восточной Гуты был рассмотрен в ходе переговоров президента Турции Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом отметил важность решения не только гуманитарных проблем, но и вопросов борьбы с терроризмом.

Напомним, ситуация в пригороде Дамаска Восточная Гута обострилась после того как боевики, контролирующие этот пригород сирийской столицы, сорвали выполнение резолюции 2401 СБ ООН о 30-дневной гуманитарной паузе на всей территории Сирии.

Кроме того, боевики из Восточной Гуты регулярно осуществляли минометные и ракетные обстрелы жилых кварталов Дамаска.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время сирийские войска проводят военную операцию по освобождению Восточной Гуты от террористов.

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