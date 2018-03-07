СМИ: ИГ* готовится к широкомасштабному реваншу в Сирии

Дамаск, , 18:51 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сосредотачивает крупные силы для масштабной военной операции на востоке Сирии у границы с Ираком, сообщает 7 марта издание Al-Masdar News со ссылкой на неназванные источники

По утверждению издания, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены захватить районы вдоль рек Евфрат и Хабур, расположенные там несколько относительно крупных городов и ряд нефтяных месторождений.

При этом отмечается, что террористы, скорее всего, не рискнут атаковать сирийские или иракские правительственные войска, которые довольно сильны в этом регионе.

Удар джихадистов, по мнению источника, угрожает базирующимся в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака формированиям, которых поддерживают США. Издание особо отмечает, что их позиции сильно ослаблены после ухода значительной части курдских отрядов в Африн для борьбы с турецкими военными и их союзниками, проводящими военную операцию против курдов на севере Сирии.

Подчеркивается, что это подорвало наземные возможности США на востоке Сирии и отряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили передышку.

Как сообщало ИА REGNUM, основу подконтрольных Вашингтону сил в Ираке и Сирии составляют вооружаемые США курды.

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