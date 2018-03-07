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Пограничники Таджикистана расширили личный состав на границе с Узбекистаном

Политика

Данная мера позволила повысить пропускную способность КПП на границе

Душанбе, 7 марта 2018, 19:16 — REGNUM  После открытия на таджикско-узбекской границе десяти контрольно-пропускных пунктов (КПП) пограничное ведомство Таджикистана расширило состав своих сотрудников на границе, сообщает 7 марта Asia-Plus со ссылкой на пресс-секретаря пограничных войск Госкомитета национальной безопасности республики (ГКНБ) Мухаммада Улугходжаева.

По его словам, данная мера направлена на быстрый пропуск граждан обеих республик, во избежание больших очередей.

Пресс-секретарь добавил, что в ближайшее время планируется увеличить количество кабин пропуска на всех КПП, что повысит пропускную способность на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта на таджикско-узбекской границе были открыты восемь автомобильных и один железнодорожный КПП, а также один пограничный пост.

С 2010 года между Узбекистаном и Таджикистаном были открыты всего два КПП. В 2000-х года из-за сложных отношений между соседними республиками по инициативе узбекистанской стороны некоторые участки границы были заминированы.

В настоящее время стороны ведут переговоры по демаркации и делимитации границы. Настоящего прорыва в отношениях в обеих республиках ждут от официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

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Таджико- узбекские отношения

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