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Принц Салман назвал Турцию частью «треугольника зла»

Политика

Две другие части — Иран и радикальные религиозные группировки

Каир, 7 марта 2018, 18:43 — REGNUM  Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман назвал Турцию частью «треугольника зла», 7 марта передает агентство Reuters.

Заявление саудовского принца о «треугольнике зла» на Ближнем Востоке прозвучало в интервью египетской газете «Аль-Шорук».

Двумя другими частями «треугольника зла» принц Салман назвал Иран и радикальные религиозные группировки.

«Современный треугольник зла включает Иран, Турцию и экстремистские религиозные группы», — цитирует египетское издание кронпринца Саудовской Аравии.

В своем интервью принц Салман также вспомнил еще одно государство, являющееся противником саудитов, — Катар. Кронпринц заявил, что влияние и размер Катара «меньше, чем улица в Каире».

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман считается инициатором массовых арестов в королевстве в ноябре 2017 года. Его также называют ответственным за обострение дипломатических отношений с Ливаном.

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