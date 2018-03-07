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Боевики «Джейш аль-Ислам» взяли на себя ответственность за крушение Ан-26

Политика

В заявлении группировки говорится, что самолёт с российскими офицерами был сбит в ответ на действия России в Восточной Гуте

Дамаск, 7 марта 2018, 18:25 — REGNUM  Причисляющая себя к оппозиции сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение российского военно-транспортного самолёта Ан-26 на аэродроме Хмеймим, передаёт ливанское издание Ad-Diyar.

В распространённом заявлении боевиков утверждается, что Ан-26 был сбит при заходе на посадку на высоте около 100 метров.

Заявляется также, что атака на самолёт с российскими офицерами стала ответом на действия России в пригороде Дамаска — Восточной Гуте.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт Ан-26 потеплел крушение накануне, не долетев около 500 метров до взлётно-посадочной полосы на аэродроме Хмеймим.

На борту воздушного судна находились 39 человек, все — военнослужащие Вооружённых сил России. В результате катастрофы никто из них не выжил.

В Министерстве обороны России ранее назвали предварительной версией произошедшего техническую неисправность самолёта.

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Крушение российского самолёта Ан-26 в Сирии
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