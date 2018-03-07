Глава аппарата президента Киргизии ушел в отставку

Бишкек, , 18:08 — REGNUM Фарид Ниязов освобожден от должности руководителя аппарата президента Киргизии. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ президент Сооронбай Жээнбеков подписал сегодня, 7 марта.

Отметим, что прошение об уходе в отставку по собственному желанию руководитель аппарата президента Фарид Ниязов подал главе государства Сооронбаю Жээнбекову еще 26 февраля 2018 года, но президент принять ее отказался и отправил Ниязова в отпуск на одну неделю.

Впоследствии, 6 марта, на встрече с представителями киргизстанских и зарубежных СМИ, президент Киргизии заявил о том, что хоть Ниязов и является хорошим управленцем, «но свято место пусто не бывает». После чего добавил: «Рядом со мной есть люди, достойные занять место».

ИА REGNUM напоминает, что Фарид Ниязов в период с 1993 по 2001 годы занимал посты: управляющего делами МИД Киргизии, помощника первого вице-премьера, руководителя пресс-службы президента и завотделом информации аппарата премьер-министра. С 24 апреля по 2 августа 2010 года работал на должности заведующего информационно-координационного центра аппарата временного правительства Киргизии. Со 2 августа по 7 сентября 2010 года — руководил информационно-координационным центром администрации президента. В 2011 году — советник премьер-министра и руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Алмазбека Атамбаева.

С 7 октября 2015 года до 1 марта 2017 года — руководитель аппарата президента Киргизии. С 1 марта по 3 июня 2017 года — советник президента Атамбаева. С 3 июня по 23 ноября 2017 года — советник президента на общественных началах. С 21 июня 2017 года — первый зампредседателя «Социал-демократической партии Кыргызстана» (СДПК — партия власти). С 1 по 11 декабря 2017 года — советник президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. С 11 декабря 2017 года по 7 марта 2018 года — руководитель аппарата президента Киргизии.