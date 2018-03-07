Среда, 7 Марта 2018 года
21:20:26 МСК

Глава аппарата президента Киргизии ушел в отставку

Политика

Соратник бывшего президента освободил место для ставленника нынешнего президента Киргизии

Бишкек, 7 марта 2018, 18:08 — REGNUM  Фарид Ниязов освобожден от должности руководителя аппарата президента Киргизии. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ президент Сооронбай Жээнбеков подписал сегодня, 7 марта.

Отметим, что прошение об уходе в отставку по собственному желанию руководитель аппарата президента Фарид Ниязов подал главе государства Сооронбаю Жээнбекову еще 26 февраля 2018 года, но президент принять ее отказался и отправил Ниязова в отпуск на одну неделю.

Впоследствии, 6 марта, на встрече с представителями киргизстанских и зарубежных СМИ, президент Киргизии заявил о том, что хоть Ниязов и является хорошим управленцем, «но свято место пусто не бывает». После чего добавил: «Рядом со мной есть люди, достойные занять место».

ИА REGNUM напоминает, что Фарид Ниязов в период с 1993 по 2001 годы занимал посты: управляющего делами МИД Киргизии, помощника первого вице-премьера, руководителя пресс-службы президента и завотделом информации аппарата премьер-министра. С 24 апреля по 2 августа 2010 года работал на должности заведующего информационно-координационного центра аппарата временного правительства Киргизии. Со 2 августа по 7 сентября 2010 года — руководил информационно-координационным центром администрации президента. В 2011 году — советник премьер-министра и руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты Алмазбека Атамбаева.

С 7 октября 2015 года до 1 марта 2017 года — руководитель аппарата президента Киргизии. С 1 марта по 3 июня 2017 года — советник президента Атамбаева. С 3 июня по 23 ноября 2017 года — советник президента на общественных началах. С 21 июня 2017 года — первый зампредседателя «Социал-демократической партии Кыргызстана» (СДПК — партия власти). С 1 по 11 декабря 2017 года — советник президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. С 11 декабря 2017 года по 7 марта 2018 года — руководитель аппарата президента Киргизии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Киргизии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить