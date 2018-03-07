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В афганской провинции Нангархар убит глава департамента по делам религии

Политика

Руководитель религиозного департамента провинции был атакован террористом-смертником

Джелалабад, Афганистан, 7 марта 2018, 18:09 — REGNUM  В Афганистане убит глава департамента по вопросам религии и хаджа провинции Нангархар, 7 марта передает агентство Reuters.

Руководитель религиозного департамента провинции Абдулла Захер Хаккани был атакован террористом-смертником в Джелалабаде.

Согласно заявлению полиции, в результате атаки сам чиновник погиб, ранения получили как минимум 11 человек.

В настоящий момент не известно, какая из исламистских группировок провинции ответственна за нападение на религиозного чиновника.

В афганской провинции Нангархар действуют как боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и отряды, связанные с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Террористические атаки исламистских экстремистов

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