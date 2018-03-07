СМИ: В условиях безвиза убежище в ЕС гражданам Грузии «не светит»

Тбилиси, , 17:37 — REGNUM Тем гражданам Грузии, которые хотят воспользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом и остаться в странах ЕС, получение убежища «не светит», пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Поездка в Европу, чтобы «сдаться», теряет смысл, желающим грозит депортация».

Автор статьи откликается на визит делегации МВД и МИД Германии, которая проводит встречи с представителями правительства Грузии и обсуждает меры по предотвращению роста числа лиц, желающих получить в Германии убежище.

«Германия, как и другие богатые страны Западной и Северной Европы, которые были главной мишенью желающих «бежать» из Грузии, почти всем из них в предоставлении убежища отказывают, из-за чего им придется вернуться, либо они будут депортированы», — пишет автор. По его же информации, депортированным гражданам Грузии на несколько лет вообще будет запрещено посещение стран Шенгенской зоны.

Такой подход приветствует министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, которая считает, что страны ЕС должны отказывать гражданам Грузии в предоставлении убежища, так как, по ее мнению, никаких оснований для этого сегодня нет, отмечает автор.

«Грузия — безопасная страна, поэтому мы не считаем, что требование о предоставлении убежища следует удовлетворять. Именно поэтому почти на все заявления о предоставлении убежища дан отказ и все грузины будут возвращены в Грузию, даже в принудительном порядке», — передает издание слова представителя МВД Германии.

Хотя представители правительства Грузии утверждают, что приостановка безвизового режима стране пока не грозит, эксперты придерживаются иного мнения. Так, менеджер программы евроинтеграции фонда «Открытое общество — Грузия» Вано Чхиквадзе в беседе с изданием отметил, что когда Германия так активно говорит о связанных с безвизовым режимом проблемах, спокойно относиться к этому в Грузии не должны. В то же время он подчеркивает, что отмена или приостановка безвизового сообщения вызовет рост в Грузии антиевропейских настроений.

«Надеюсь, в Германии поймут, что это не будет только техническое решение и приостановка безвизового сообщения. Оно будет иметь и политическое измерение, и, возможно, с большой вероятностью, это повлияет на число сторонников евроинтеграции в стране. Задействование механизма приостановки лишь увеличит антиевропейские настроения в стране», — пояснил представитель этой организации.