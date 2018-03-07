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Впервые за десятилетие: В Палестине пройдет встреча национального совета

Политика

Парламент Палестины соберется в полном составе 30 апреля

Рамалла , 7 марта 2018, 18:09 — REGNUM  Национальный совет Палестины проведет первую за десятилетие встречу для избрания нового руководства, 7 марта передает агентство Associated Press.

Палестинский национальный совет, насчитывающий 700 членов, соберется в полном составе в Рамалле 30 апреля.

Ожидается, что одним из вопросов встречи станет, в частности, назначение преемника для 82-летнего главы Палестины Махмуда Аббаса.

Палестинский национальный совет является парламентом палестинцев, проживающих на территории Палестинской автономии, Израиля и за рубежом.

В последний раз Национальный совет Палестины собирался в полном составе в феврале 2006 года.

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