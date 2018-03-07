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ФСБ: Заказчиком теракта в метро Санкт-Петербурга был гражданин Киргизии

Политика

Спецслужбы считают, что к взрыву причастны и другие члены возглавляемой им террористической организации

ФСБ: Заказчиком теракта в метро Санкт-Петербурга был гражданин Киргизии
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Стихийный мемориал на станции метро «Технологический институт». Апрель 2017 года

Санкт-Петербург, 7 марта 2018, 17:25 — REGNUM  Федеральная служба безопасности назвала имя заказчика теракта, произошедшего в начале апреля 2017 года в метрополитене Санкт-Петербурга, пишет Neva.Today.

Им, по мнению силовиков, является лидер группировки «Джамаат Таухид валь-Джихад» (запрещенная в России террористическая организация) 27-летний гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах.

Также стало известно о том, что накануне, 6 марта, в калининградском аэропорту «Храброво» сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в связях с Мухтаровым.

ИА REGNUM напоминает, что 3 апреля 2017 года в городе Санкт-Петербурге террорист-смертник подорвал себя в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате взрыва погибли 15 человек и сам террорист, еще 87 человек получили осколочные ранения и травмы различной степени тяжести.

По версии следственных органов, исполнителем теракта был Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство в 2011 году. При этом ни одна террористическая организация до сих пор не взяла на себя ответственность за этот теракт.

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Теракт в метро Санкт-Петербурга

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