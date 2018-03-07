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В Узбекистане объявлен в розыск сын бывшего генпрокурора

Политика

Кадиров-младший проходит по четырем статьям уголовного кодекс

Ташкент, 7 марта 2018, 18:09 — REGNUM  Сын бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашитжона Кадирова, арестованного по подозрению в коррупции, Алишербек Кадиров объявлен в розыск. Об этом сообщили 7 марта в пресс-службе МВД Узбекистана.

Кадиров-младший 1979 года рождения проходит по четырем статьям уголовного кодекса Узбекистана.

В частности, сын бывшего генпрокурора подозревается в вымогательствах, в том числе в особо крупных размерах, и мошенничестве в крупных и особо крупных размерах.

Напомним, 24 февраля генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по трем статьям уголовного кодекса республики против бывшего генпрокурора Рашитжона Кадирова.

Он возглавлял ведомство с 2000 по 2015 год. После ухода с должности генерального прокурора стал судьей Конституционного суда Узбекистана.

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Политическая жизнь Узбекистана

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