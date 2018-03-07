В мечтающей о китайских инвестициях Литве проходят акции в поддержку Тибета

Вильнюс, , 17:23 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе 9 марта пройдут мероприятия так называемой «Группы поддержки свободы Тибета» с целью обратить внимание общества «на постоянно ухудшающуюся ситуацию в Тибете». Официальные мероприятия пройдут и в парламенте Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 марта.

В полдень — пикет возле посольства Китайской Народной Республики в Вильнюсе, позже — в сейме пройдет встреча парламентской «Временной группы солидарности с тибетцами» и «Группы поддержки свободы Тибета», — говорится в официальном распорядке работы парламента Литвы 9 марта.

«Эти мероприятия проводятся, чтобы напомнить обществу о национальном восстании тибетцев, прошедшем 10 марта 1959 года в Тибете, во время которого тысячи мирных жителей требовали, чтобы китайские вооруженные силы ушли из Тибетского региона. Это восстание было подавлено силой. Духовный лидер Тибета Далай-лама и тысячи тибетцев были вынуждены бежать из своей страны и жить в ссылке. С тех времен насчитывается более миллиона тибетских жертв», — поясняет канцелярия литовского парламента.

«Хотя всемирное общество не раз выражало беспокойство в связи с нарушениями прав человека в Тибете, власть Китая трактует это как вмешательство во внутреннюю политику и ничего не делает, чтобы изменить нынешнюю ситуацию. Наоборот, из Тибета сообщается о нескончаемых репрессиях, арестах по малейшему поводу, пытках, вынужденном переселении и исчезновении людей. Более 20 лет в Вильнюсе в знак солидарности с тибетским оккупированным народом организуются мероприятия в память о Тибетском восстании», — заключили в сейме Литвы.

Напомним, правительство Литвы неоднократно заявляло о желании экспортировать молочную продукцию в Китай и даже добилось получения лицензий предприятиями, однако полноценный экспорт пока так и не начался. Литва также надеется привлечь китайские инвестиции в различные крупные инфраструктурные проекты, в том числе и в строительство внешнего порта в Клайпеде. Официальный Вильнюс также хочет привлечь транзит китайских грузов через территорию Литвы.