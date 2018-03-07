Глава Бурятии: «Нам нужны лидеры»

Улан-Удэ, , 17:19 — REGNUM Бурятия нуждается в управленцах, которые смогут применить опыт и знания на благо региона. Такое заявление сделал сегодня, 7 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с финалистами и участниками Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, финал конкурса, в котором участвовали 300 лучших управленцев со всей страны, состоялся с 6 по 11 февраля в Сочи. В число лучших попали трое участников из Бурятии — Станислав Дубровских («М-Видео»), Анатолий Раднаев (АО «Молоко Бурятии») и Евгений Малыгин (АО «Особые экономические зоны»). Всего на конкурс было подано 130 тысяч заявок из восьми федеральных округов.

Уточняется, что для 300 управленцев, прошедших отбор, предусмотрено выделение 1 млн рублей на реализацию персональной программы обучения. Их наставниками станут лучшие управленцы в области политики, госуправления, в бизнес-сфере.

«Молодцы, так держать. На вас смотрит вся республика, дерзайте! Нам нужны лидеры, ведь мы в одной команде. Всех 13 финалистов (по Сибирскому Федеральному округу — прим. ИА REGNUM ) мы включим в кадровый резерв правительства», — прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, в регионе есть большой потенциал для развития: полезные ископаемые, природа, туризм, сельское хозяйство, животноводство, высокотехнологичное производство.

«Мы будем производить беспилотники, лазерные датчики, которые показывают напряжённость материалов, маркеры по инсульту. У нас есть предложения создать здесь онкокластер, мы получили 2,7 млрд на достройку онкоцентра. Мы начали продавать месторождения. И везде нам нужны люди, которые возьмутся и сделают результат», — подчеркнул руководитель республики.

Одна из участниц конкурса «Лидеры России» Оксана Сахьянова рассказала о желании перспективных управленцев работать в Бурятии:

«Развивать экономику, менять родину к лучшему, используя накопленный опыт».

«Мы все задавались мыслью, чем мы можем быть полезны Бурятии. Решили, что хотим создать общественную организацию «Лидеры Бурятии», которая бы принимала самое активное участие в жизни республики», — рассказала она.

Добавим, конкурс «Лидеры России» является прямым следствием реализации поручения президента РФ и продолжением политики по развитию и поддержке наиболее перспективных и талантливых граждан. Он проводится для того, чтобы выявить и поддержать руководителей со всей страны, обладающих высоким уровнем управленческих компетенций.

Напомним, участник конкурса Евгений Малыгин назначен заместителем министра туризма Бурятии. Соответствующее поручение глава региона подписал 6 марта.