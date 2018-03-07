Узбекистанские специалисты пройдут стажировку в Гарварде

Ташкент, , 17:17 — REGNUM Гарвардский университет и университет Тафтса примет на стажировку сотрудников Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ), сообщает 7 марта «Sputnik Узбекистан».

Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита в США делегации из Узбекистана во главе с директором ИСМИ Владимиром Норовым.

Кроме этого, специалисты Гарвардского университета проведут мастер-классы для государственных служащих Узбекистана. Стороны также обсудили возможность организации нескольких ознакомительных поездок в Узбекистан для студентов Гарварда.

В ходе поездки в США Норов встретился с профессором Школы управления имени Джона Кеннеди Кристофером Смартом и деканом Школы права и дипломатии имени Флетчера Университета Тафтса адмиралом Джеймсом Ставридисом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта ИСМИ и институт Средней Азии и Кавказа (CACI) при совете внешней политики США подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились проводить совместные научные исследования и международные конференции.

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