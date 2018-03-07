Среда, 7 Марта 2018 года
21:25:18 МСК

Узбекистанские специалисты пройдут стажировку в Гарварде

Политика

Сотрудники Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ) посетили США

Ташкент, 7 марта 2018, 17:17 — REGNUM  Гарвардский университет и университет Тафтса примет на стажировку сотрудников Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ), сообщает 7 марта «Sputnik Узбекистан».

Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита в США делегации из Узбекистана во главе с директором ИСМИ Владимиром Норовым.

Кроме этого, специалисты Гарвардского университета проведут мастер-классы для государственных служащих Узбекистана. Стороны также обсудили возможность организации нескольких ознакомительных поездок в Узбекистан для студентов Гарварда.

В ходе поездки в США Норов встретился с профессором Школы управления имени Джона Кеннеди Кристофером Смартом и деканом Школы права и дипломатии имени Флетчера Университета Тафтса адмиралом Джеймсом Ставридисом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта ИСМИ и институт Средней Азии и Кавказа (CACI) при совете внешней политики США подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились проводить совместные научные исследования и международные конференции.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мозговые центры» Узбекистана и США расширяют сотрудничество

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить