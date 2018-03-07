Путин рассказал, как США обманули Россию во время Евромайдана на Украине

Москва, , 16:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что власти США нагло обманули Россию в решающий момент противостояния на украинском Евромайдане в феврале 2014 года. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву в фильме «Миропорядок 2018», который был опубликован сегодня, 7 марта, в социальных сетях.

Путин рассказал, что «американские партнеры» обратились к российским властям с просьбой оказать влияние на правительство Януковича и заставить его не применять силу против бандеровцев, беснующихся на Евромайдане.

«К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», — рассказал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва согласилась, но на следующий день бандеровцы и их приспешники захватили власть на Украине.

«Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем всё, чтобы вернуть всё в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что фактически США своими руками совершили переворот на Украине и теперь вынуждены поддерживать нынешний гнилой украинский режим, загоняя тем самым себя в угол.

Путин считает, что это был первый случай, когда США серьезно обманули Россию, причем в столь наглой форме.

«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый. Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», — посетовал президент.

Напомним, президент Янукович так и не применил силу против бунтовщиков на Евромайдане и фактически предал верных ему силовиков. Бандеровцы и их приспешники при бездействии силовиков захватили власть в Киеве, а Янукович бежал.