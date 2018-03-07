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Путин рассказал, как США обманули Россию во время Евромайдана на Украине

Политика

Украине это дорого обошлось

Путин рассказал, как США обманули Россию во время Евромайдана на Украине
Ввласенко
Киев, ул.Грушевского 22.01.2014, Евромайан

Москва, 7 марта 2018, 16:54 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что власти США нагло обманули Россию в решающий момент противостояния на украинском Евромайдане в феврале 2014 года. Об этом российский лидер рассказал в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву в фильме «Миропорядок 2018», который был опубликован сегодня, 7 марта, в социальных сетях.

Путин рассказал, что «американские партнеры» обратились к российским властям с просьбой оказать влияние на правительство Януковича и заставить его не применять силу против бандеровцев, беснующихся на Евромайдане.

«К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», — рассказал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва согласилась, но на следующий день бандеровцы и их приспешники захватили власть на Украине.

«Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события (развивались), но мы сделаем всё, чтобы вернуть всё в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что фактически США своими руками совершили переворот на Украине и теперь вынуждены поддерживать нынешний гнилой украинский режим, загоняя тем самым себя в угол.

Путин считает, что это был первый случай, когда США серьезно обманули Россию, причем в столь наглой форме.

«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый. Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», — посетовал президент.

Напомним, президент Янукович так и не применил силу против бунтовщиков на Евромайдане и фактически предал верных ему силовиков. Бандеровцы и их приспешники при бездействии силовиков захватили власть в Киеве, а Янукович бежал.

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Российско-американские отношения

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