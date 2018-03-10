«Газовый скандал» становится выгоден Киеву экономически и даже политически

Киев, , 18:47 — REGNUM Морозы, терзающие Европу в последний месяц, обострили ситуацию с газом на Украине. Почему для майданных властей это скорее подарок, чем повод огорчиться, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Выбранная схема «освобождения» Украины от газпромовского газа предполагает закупку его же, оставшегося невостребованным в Европе. А ухудшение походных условий снижает количество невостребованного газа, соответственно повышая его цену. Но для тех, кто выстраивал постмайданную Украину под свои мечты о грабеже населения, такая ситуация только на руку. Пусть мерзнет и возмущается население Украины, вынужденное платить всё более и более высокую цену за газпромовский газ, закупаемый в Европе: главное, что высокая цена позволяет украинским властям, закупающим этот ресурс в Европе, снимать через посредников дополнительные дивиденды в свою пользу.

Таким образом, бюджет Украины еще эффективнее обслуживает карманы захвативших власть олигархов. И даже позволяет им заработать дополнительные политические баллы, обвинив во всем всё тот же Газпром, а не собственную антинародную политику.

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