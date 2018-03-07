«Решительная поддержка» — ФРГ расширяет военное присутствие в Афганистане

Берлин, , 16:32 — REGNUM Правительство Германии продлило военные миссии за рубежом в рамках операций НАТО и собственных программ, 7 марта передает агентство Associated Press.

Согласно решению кабинета министров ФРГ, миссия в рамках операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане будет не только продлена, но и увеличена — на 320—1300 человек.

Решение касается, в частности, военного контингента бундесвера в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана и базы в городе Кундуз в центральном Афганистане.

Также Германия продлит и увеличит миссии в Мали, в суданской провинции Дарфур, в Южном Судане, а также в рамках операции НАТО «Морской страж» в Средиземном море.

Военная миссия ФРГ в Ираке, напротив, будет сокращена на 800 бойцов. Однако планируется расширение «тренировочной» миссии в Ираке, нацеленной на подготовку иракской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта немецкие СМИ уже сообщали, что военный контингент ФРГ в Афганистане планируется увеличить до 1,3 тыс. человек. В настоящий момент в Афганистане находится 980 военных бундесвера.

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