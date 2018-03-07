Представитель ЕС проверит выполнение реформ Киевом

Киев, , 16:11 — REGNUM Украину 11−12 марта посетит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает 7 марта УНИАН.

Согласно сообщению, Могерини обсудит с высшими лицами на Украине реформы, которые должен проводить Киев после того, как подписал соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Также представитель Евросоюза «подтвердит долговременную приверженность украинскому народу».

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Помимо этого Могерини проведет встречу с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста для обсуждения ситуации в Донбассе.

В рамках рабочего визита политика также состоится ее встреча с украинскими студентами, представителями различных общественных организаций и сотрудниками представительства ЕС на Украине.

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Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступило в силу окончательно 1 сентября 2017 года. Также до этого ЕС предоставил Украине безвизовый режим. Президент Украины Петр Порошенко назвал безвиз «историческим событием» для страны.

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