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Представитель ЕС проверит выполнение реформ Киевом

Политика

Украина должна проводить нужные ЕС реформы в соответствии с подписанным ранее соглашением

Киев, 7 марта 2018, 16:11 — REGNUM  Украину 11−12 марта посетит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает 7 марта УНИАН.

Согласно сообщению, Могерини обсудит с высшими лицами на Украине реформы, которые должен проводить Киев после того, как подписал соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Также представитель Евросоюза «подтвердит долговременную приверженность украинскому народу».

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Помимо этого Могерини проведет встречу с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста для обсуждения ситуации в Донбассе.

В рамках рабочего визита политика также состоится ее встреча с украинскими студентами, представителями различных общественных организаций и сотрудниками представительства ЕС на Украине.

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Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступило в силу окончательно 1 сентября 2017 года. Также до этого ЕС предоставил Украине безвизовый режим. Президент Украины Петр Порошенко назвал безвиз «историческим событием» для страны.

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Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
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