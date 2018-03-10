Африканский вектор СССР открывает новые возможности перед Россией

Москва, , 13:32 — REGNUM Можно ли возвращение интереса России к сотрудничеству с африканскими странами оценить как возвращение политической последовательности и воли, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Десятилетнее «отсутствие» России на африканском дипломатическом пространстве с конца 80-х и до начала 2000-х сказалось резко негативно, укрепив модель однополярного мирового устройства, которую теперь приходится преодолевать. Еще во времена СССР сотрудничество с развивающимися странами не было пустой тратой сил — помощь в выборе социалистического пути развития давала возможность этим странам избежать судьбы неоколониальных сырьевых придатков стран развитого капитализма. Теперь этот советский задел вполне возможно использовать для установления связей в новых условиях, когда возрастает роль экономического сотрудничества.

Но и кроме экономики, инициатива России на достижение более справедливого мирового порядка вызывает сочувствие у многих стран в мире. Также и совместное противодействие терроризму и экстремизму не теряет своей роли в современном мире.

Какие еще возможности обеспечил нынешней России подход СССР, казавшийся когда-то «излишне дружеским», читайте в статье: К африканскому турне Сергея Лаврова: некоторые важные факты

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