Раскол США стал бы огромной головной болью для РФ — Изборский клуб

Москва, , 15:20 — REGNUM Ведя русофобскую пропаганду, американские элиты пытаются консолидировать собственное расколотое общество, считает политолог Константин Блохин. Об этом он заявил 7 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление комментатора CNN Майка Роджерса, который обвинил Россию в том, что она в 1960-е годы якобы организовала беспорядки в США на расовой почве.

«США нужно показать Россию главной цитаделью зла, чтобы консолидировать своё расколотое общество, — заявил он. — Вторая цель — сам Дональд Трамп. В ноябре пройдут выборы в конгресс, и они определят будущую траекторию Трампа. Если победят демократы, то, к гадалке не ходи, они инициируют процедуру импичмента. Трамп держится, пока держится республиканское большинство. Демократы же опять будут раскачивать идею с российским вмешательством».

Кроме того, эксперт подчеркнул: среди многих экспертов в США сейчас распространено мнение, что кибервойны следует приравнять к войнам с применением оружия массового поражения.

«Раскол Америки — это огромная головная боль для России, — заметил, в свою очередь, военный обозреватель Изборского клуба Владислав Шурыгин. — Посыплется и Европа, и весь мир после этого. Начнутся конфликты. Турция начнет воевать с Грецией. Что будет с Украиной, никто не знает. Нам хватит проблем на 100 лет. Когда сейчас заговорили о том, как русские воздействуют, я задался вопросом: «Кто расстрелял «чёрных пантер»? Кто уничтожил их на пустом месте? Они ничего не делали такого, за что их следовало бы убивать».

Напомним, что комментатор CNN Майк Роджерс в рамках одной из телепередач заявил, что тактика сговора характерна для России. Более того, он сказал:

«Русские использовали свою старую тактику, к которой прибегали ещё в 1970-е, 80-е и 90-е годы. Даже в 60-е, во время беспорядков на расовой почве, они пытались сеять в США хаос. У них просто не было для этого интернета. На сей раз им это удаётся лучше. Примерно в 2014 году мы стали свидетелями настоящей перемены: они получили возможность напрямую говорить с людьми, сидящими у себя дома в США, и создавать гораздо больше проблем».

По словам Роджерса, русские «пытались натравить белого на чёрного, одну территорию на другую, противников мусульман на их сторонников».

«Просто русские хотели, чтобы мы друг друга не любили, — поведал дока в делах внешней политики Роджерс. — И, хуже того, они хотят хаоса. Это очень серьёзно. Мы знаем, что русские этим занимались. Если мы не докопаемся до сути, причём в ближайшее время, я буду беспокоиться насчёт открытости и честности предстоящих выборов 2018 года».

Отметим, что в действительности беспорядки на расовой почве, которые сотрудник CNN приписал Советскому Союзу, были вызваны невыносимой атмосферой расовой сегрегации, которая была едва ли не повсеместной на территории США. Химчистки, рестораны, гостиницы, залы ожидания, места в общественном транспорте и даже питьевые фонтанчики в Америки были представлены в двух вариантах — для белых и для чёрных. Колоссальная база фотографий, запечатлевших эту сегрегацию, доступна для каждого, кто умеет пользоваться интернетом. Негров не пускали в парки развлечений, а тех, кто отказывался уступать места белым в автобусе, забирала полиция.

Когда чернокожие дети в 1957 году в городе Литтл-Рок попытались пройти в школу на занятия, путь им преградили солдаты национальной гвардии, так как губернатор штата отказался выполнять решение суда, запрещавшего сегрегацию в школах. Одна из этих школьниц — Элизабет Экфорд — позже вспоминала, как толпа, собравшаяся у стен учебного заведения, скандировала «Линчевать её!» и «Тащите её к дереву! Надо заняться ниггером!»

Майк Роджерс заявил, что беспорядки на расовой почве в США инициировала Москва. Иными словами, по мнению комментатора CNN, у негров не было причин быть недовольными своим положением. Иными словами, Роджерс — обычный американский расист.