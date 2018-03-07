Литва просит у США денег на систему ПРО в Прибалтике

Вильнюс, , 13:52 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Вашингтоне принял участие в литовско-американской конференции по вопросам воздушной обороны Балтийского региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 марта. По данным МИД Литвы, на ней была представлена исследовательская работа «На пути к эффективной воздушной обороне в Северной Европе», которую подготовил бывший командующий силами НАТО в Европе генерал в запасе Филипп Бридлав. На конференции был рассмотрен вопрос создания региональной системы воздушной обороны.

«Воздушная оборона — один из главных аспектов при планировании системы обороны стран Прибалтики. По сути, это вызов для всего НАТО, который можно преодолеть, только если объединить силы США и стран Европы. Чтобы создать эффективную систему воздушной обороны, нужно без отлагательств принять решения, как можно быстрее спланировать как национальные инвестиции, так и инвестиции НАТО», — сказал Линкявичюс.

Он также подчеркнул, что Литва уже сделала конкретные шаги, развивая наземную систему воздушной обороны, приобрела норвежско-американскую систему противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Министр обратил внимание участников конференции и на изменившуюся ситуацию в сфере безопасности в регионе, подчеркнув, что «больше нельзя надеяться на то, что Россия будет говорить с Европой, и особенно со своими соседями, без использования военных мер давления и мер гибридного влияния».

Эта конференция — уже второе мероприятие, организуемое министерством обороны Литвы и центром Atlantic Council.

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Линас Линкявичюс в Вашингтоне вместе с латвийским и эстонским коллегами также посетили конгресс США, где прошла встреча с представителями комитетов по иностранным делам палаты представителей и сената. Министры иностранных дел стран Прибалтики встретились с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей Эддом Ройсом, его заместителем Элиотом Энгелем и членами комитета, а также с председателем комитета по иностранным делам сената Бобом Коркером, его заместителем Робертом Менендесом и сенатором Джеймсом Ришем.

«Страны Прибалтики всегда чувствовали поддержку конгресса США, всестороннюю поддержку США и всех жителей, когда они боролись за независимость и закрепляли ее. Мы сохраним интенсивное сотрудничество во всех сферах», — сказал Линкявичюс.

Напомним, встречи глав МИД Прибалтики в Вашингтоне проходят как подготовительный этап перед поездкой президентов Литвы, Латвии и Эстонии на встречу к Дональду Трампу.

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