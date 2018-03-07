100 населенных пунктов Молдавии «присоединились» к Румынии

Кишинёв, , 13:08 — REGNUM Число населенных пунктов и районов Молдавии, местные власти которых приняли символические «декларации об объединении с Румынией» по случаю столетия румынской оккупации Бессарабии, достигло 100. Об этом сообщил один из лидеров молдавских румыноунионистов Ион Лященко, передает корреспондент ИА REGNUM.

В начале февраля власти нескольких десятков населенных пунктов Молдавии приняли символические декларации об объединении с Румынией. Инициатива проведения акции принадлежит румыноунионистской организации Actiunea-2012 и приурочена к столетию румынской оккупации Бессарабии в 1918 году, которую унионисты называют «Великим объединением».

В ответ молдавские социалисты запустили встречную инициативу: местные органы власти десятков молдавских городов и сёл приняли заявления, осуждающие антигосударственные действия унионистов и требующие сурово наказать их за нарушение конституции. Президент Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что действия унионистов могут привести к гражданской войне, и распорядился созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить эту проблему.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.

Что касается советско-германского пакта Молотова — Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», то для Бессарабии последствием данного пакта стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет кишиневская «декларация о независимости».

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