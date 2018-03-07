Украина рассчитывает на санкции, миротворцев и оружие в борьбе с Россией

Киев, , 13:41 — REGNUM Вчера, 6 марта, президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом. Стороны обсудили санкции Запада в отношении России, ввод миротворцев ООН в Донбасс и выполнение Минских соглашений.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, вице-президент Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Он также отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности в создании антикоррупционного суда.

В рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе были рассмотрены перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН. Президент Порошенко выразил благодарность США за последовательную поддержку Украины во внедрении масштабных внутренних реформ, а также военную помощь, что способствует усилению обороноспособности страны.

«Глава государства подчеркнул, что предоставление Украине американского оборонного оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров нашей страны и четким предостережением для российского агрессора», — говорится в сообщении.

Кроме того, в интервью британскому изданию Financial Times президент Порошенко ответил, что санкции против РФ работают.

«Нельзя быть президентом страны в условиях войны и не быть оптимистом. Я был оптимистом в гораздо более сложных условиях 2014 года. На протяжении более трех с половиной лет мы имеем санкции, которые являются чрезвычайно эффективным механизмом, чтобы побудить Путина сидеть за столом переговоров. И санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо. Это неправда», — считает Порошенко.

При этом вице-спикер рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко считает, что в Донбассе не была создана зона безопасности из-за «отсутствия политической воли со стороны РФ».

«И в этих вопросах хотелось бы увидеть более последовательную и активную позицию СММ ОБСЕ, ведь мандат миссии распространяется на всю украинскую территорию. И с каждым днем невыполнения Минских соглашений все более насущной становится миротворческая миссия. Которая, конечно, должна вводиться на всю оккупированную территорию до украинско-российской границы и иметь широкий мандат временной администрации, принуждения к миру. Также очевидно, что без миротворческой миссии и решения проблемы контроля миссии над границей, через который на оккупированные территории заходит русское оружие и наемники, невозможно переходить к политическому блоку Минских соглашений», — написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США уточнил, что санкции коснутся российских «политических деятелей и олигархов».

Мнучин сообщил, что президент Трамп поддерживает усилия ведомства по введению санкций в отношении России.

«Я могу сказать вам, что во время недавних бесед с президентом он полностью поддерживал нашу работу. И, как я сказал, санкции будут введены», — заверил Мнучин.

В свою очередь директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что расширение санкций США против РФ может произойти уже на следующей неделе.

«Министр финансов указал, что уже на будущей неделе он, возможно, опубликует список этих санкций», — заявил Коутс, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил конгресса США.

По его словам, разведка США пока не может представить доказательств так называемого вмешательства России в предстоящие осенью текущего года промежуточные выборы в конгресс.

«Мы пока не видели свидетельств активных усилий со стороны России, но мы знаем, что они продолжают прилагать злонамеренные усилия… Мы просто не знаем, в какой мере, когда и где. Промежуточные выборы в США в 2018 году — это потенциальная цель России для проведения операций по вмешательству», — рассказал Коутс.

Как сообщалось, в январе президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ситуации в Украине. Белый дом сообщает, что ситуация вокруг Украины «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США». Действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Напомним, 26 января США ввели санкции в отношении девяти российских компаний. Кроме того, в санкционный список внесли 21 имя, в том числе замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.