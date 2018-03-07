Называющая РФ «террористическим государством» Литва жаждет денег из России

Вильнюс, , 12:51 — REGNUM Министерство экономики Литвы объявило конкурс на должность коммерческого атташе Литвы в России (в Москве). Лицо, победившее на конкурсе, заменит коммерческого атташе Ремигиюса Кабечюса, срок полномочий которого заканчивается в мае, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 марта.

«Россия продолжает оставаться важным рынком экспорта и въездного туризма — в прошлом году достаточно быстро росли и объемы экспорта, и число туристов, приезжающих из России. Это говорит о том, что на российском рынке есть потенциал, и Литва на нем может быть успешным игроком. Поэтому на этом рынке нужен амбициозный профессионал, которые может принимать активное участие, привлекая потенциальных инвесторов, защищать интересы наших предпринимателей и стимулировать въездной туризм», — цитирует слова министра экономики Виргиниюса Синкявичюса пресс-служба ведомства.

На должность коммерческого атташе в России может претендовать лицо, у которого есть академическая степень магистра и не менее трех лет опыта работы в сфере маркетинга, иностранной торговли, работы с инвесторами, бизнеса или международных отношений. Также претенденты должны владеть русским языком.

Россия остается крупнейшим торговым партнером Литвы, подчёркивает минэкономики Литвы. По данным департамента статистики, среди 202 торговых партнеров Литвы Россия в 2017 году по торговому обороту, экспорту и импорту была на первом месте. В 2017 году в Россию было экспортировано товаров на сумму 3 938,2 млн евро, импортировано — на сумму 3 729,8 млн евро. По сравнению с 2016 годом экспорт в Россию в 2017 году вырос на 29%, импорт — на 8,7%.

По числу приезжающих в Литву туристов Россия занимает третье место и уступает только Белоруссии и Германии. В 2017 году Литву посетили почти 163 тыс. туристов из России, по сравнению с 2016 годом это число выросло на 8,1%.

В конце 2017 года прямые инвестиции России в Литве составило 250,44 млн евро (1,7% от всех прямых иностранных инвестиций в Литве), а прямые инвестиции Литвы в России в конце 2017 года составили 108,02 млн евро (3,95% от всех инвестиций Литвы за границей).

Напомним, МИД Литвы регулярно призывает к усилению санкций по отношению к РФ, а президент Даля Грибаускайте, называя Россию «террористическим государством», и вовсе просила о международной изоляции РФ.