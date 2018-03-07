Орловским чиновникам оставили «особые условия» — и надбавки

Орел, , 12:47 — REGNUM Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 6 марта подписал указ «О внесении изменений в указ губернатора Орловской области от 29 декабря 2006 года № 340 «Об утверждении Положений по оплате труда, о порядке формирования фонда оплаты труда и Правил исчисления денежного содержания», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ. В пресс-службе администрации региона подчеркнули, что корректировки носят «технический характер»: фактически чиновникам сохранили прежние надбавки.

Так, документ подтвердил ежемесячную надбавку госслужащим — за выслугу лет. Надбавка колеблется от 10 до 30% от должностного оклада и зависит, соответственно, от стажа работы.

Сохранены надбавки и «за особые условия гражданской службы». Так, руководители департаментов, их заместители, начальники управлений, помощники (советники) губернатора, спикера облсовета, председателя правительства продолжат получать надбавку в сумме от 150 до 200%. От 120 до 150% установлена надбавка для заместителей начальников управлений, председателей комитетов, начальников отделов. Самый низкий порог надбавки — от 5 до 70% — установлен для специалистов второй категории.

Документом также устанавливаются премии чиновникам-юбилярам (в честь 50-летнего и 55-летнего юбилея женщинам, в честь 50-летнего и 60-летнего юбилея мужчинам) — в виде месячного содержания.

Материальная помощь чиновникам предусмотрена в случае увольнения, сокращения, свадьбы, рождения детей, а также болезни, смерти близких родственников.

«Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков действует в рамках Указа губернатора Орловской области от 29.12.2006 года №340 «Об утверждении Положений по оплате труда, о порядке формования фонда оплаты труда и Правил исчисления денежного содержания». В 6-м разделе: «надбавки за особые условия гражданской службы» как раз и установлен размер ежемесячной надбавки за особые условия гражданской службы в 200%. Более того, никто из членов правительства не получает эти надбавки. Их нет даже в списках», — так отреагировал советник губернатора Сергей Лежнев на публикацию на одном из местных телеграм-каналов информации о том, что «плюс 200 процентов к зарплате получат советники, помощники, члены правительства Орловской области».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на встрече с представителями регионального отделения ОНФ заявил о необходимости повышать уровень заработной платы орловских чиновников, подчеркнув, что делать это планируется в том числе и за счет сокращения штата.

По данным Росстата за 2016 год (показатели за 2017 год не опубликованы), средняя зарплата в органах исполнительной власти Орловской области составила 36 тыс. 248 рублей. На конец 2016 года в органах исполнительной власти региона числились 1003 госслужащих, штат был укомплектован на 93%. Средняя зарплата по экономике в регионе на конец 2016 года составляла менее 22 тысяч рублей.

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