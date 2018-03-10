Послание Путина России и миру: Западу придется сменить логику

Москва, , 11:54 — REGNUM Западные партнеры России вынуждены будут включить внимание и понимание к российской роли в современном мире. Так можно охарактеризовать тезис Владимира Путина о непреложных российских интересах и праве на их существование, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Прошло десять лет с того момента, как в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по политике безопасности Путин призвал страны Запада к необходимости учета интересов России. Снисходительно-юмористическое отношение, проявленное к словам российского лидера, никоим образом не соответствовало серьезности этой заявки. Доказательством тому служат все более жесткие ответы России, которые она дает как реакцию на свои интересы. При этом нельзя сказать, что Россия безоговорочно принимает навязываемые ей правила игры, для любого разумного человека понятно, что преклонение перед правом сильного в современном мире имеет оттенок недопустимой архаичности.

В октябре 2014 года Путин призывал Запад отказаться от действий в этой логике, а следовательно, подвести черту, закрывающую период Первой мировой холодной войны. Запад оказался не в состоянии это сделать, и вот в послании-2018 прозвучало «предложение, от которого невозможно отказаться», — теперь, имея перед глазами научно-технологическое преимущество российских вооружений, Запад волей или неволей вынужден будет сменить логику. Первая холодная мировая, начавшаяся речью Черчилля в Фултоне в 1946 году, закончена.

Через какие последовательные шаги прошла эта парадигма холодной войны и к чему она привела, читайте в статье: На самом деле: послание Путина — это ответ на речь Черчилля в Фултоне

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