Москва, , 11:57 — REGNUM Россию сознательно подводили к воссоединению Крыма, чтобы позже ответить на это экономическими санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Владимира Соловьева «Миропорядок 2018».

«Мне иногда кажется, и думаю, что под этим есть определённые основания, что кто-то сознательно подвёл нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали», — заявил Путин.

По словам российского лидера, «мало кто ожидал», что Россия «будет действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко».

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Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на события февраля 2014 года, когда бандеровцы и их приспешники под прикрытием западных спецслужб совершили государственный переворот и свергли законно избранного президента Виктора Януковича.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на полуострове за четыре российских года сделано в разы больше, чем почти за четверть века украинской юрисдикции.

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