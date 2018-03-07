МИД РФ о «бойкоте» Джонсона: пусть сначала фактурой разживутся

Москва, , 11:31 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «дикостью» заявление главы британского МИДа Бориса Джонсона о том, что Лондон может объявить бойкот ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России, из-за инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Говоря о высказывании британского дипломата, Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что Великобритания с участием своей сборной в ЧМ-2018 увязывает все: и Украину, и Сирию, и допинг. То есть, что бы ни случилось — давайте не поедем в Россию на чемпионат.

Что касается отравления Скрипаля, то есть процессуальные нормы, напомнила российский дипломат. Прежде всего, нужно провести какие-то элементарные «следственно-дознавательные действия».

«Как человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления?» — задается вопросом Захарова.

Она напомнила также о том, что информация о прошлых случаях якобы «российского вмешательства» — с Борисом Березовским и Александром Перепеличным, так и не была обнародована. Эти истории «ничем не закончились».

«Исходим из того, что именно правоохранительные органы хотя бы какой-то настоящей фактурой сначала разживутся, а потом уже ею поделятся», — подчеркнула Захарова.

Ранее Джонсон заявил, что власти Великобритании не исключают пересмотра уровня своего представительства на турнире, если в инциденте с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подтвердится «российский след». Дипломат пообещал «жестко ответить» России в случае появления подобных фактов.

Также глава МИД Британии вновь обвинил Россию в якобы регулярном нарушении международного права. В качестве примера он привычно привел «аннексию» Крыма и «дестабилизацию» ситуации на Украине.

Посольство РФ в Великобритании уже ответило Джонсону на слова о возможном бойкоте. Дипломаты заявили, что «впечатлены» заявлениями, и напомнили, что результатов расследования нет и выводы до официального его завершения делать не стоит.

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