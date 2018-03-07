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Системы для двигателей МиГ-31 могут начать выпускать в Перми

Политика

Пока в России производство этих двигателей не ведётся

Москва, 7 марта 2018, 09:02 — REGNUM  В России могут возобновить производство ключевых систем и агрегатов для двигателей Д-30Ф6 истребителя-перехватчика МиГ-31. Этим при необходимости готов заняться завод «Пермские моторы». Об этом журналистам рассказал управляющий директор компании «ОДК — «Пермские моторы» Сергей Попов.

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По его словам, ничего сложного в возобновлении такого производства нет.

«За последние три-четыре года мы полностью восстановили изготовление модулей турбины. А по мере необходимости восстановим и изготовление компрессора двигателя», — цитирует ТАСС слова Попова.

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Добавим, что в феврале 2018 года российская самолетостроительная корпорация «МиГ» завершила заводские испытания перспективного легкого многоцелевого истребителя МиГ-35. Проверки боевого самолёта разработчиком завершились в 2017 году.

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Военно-промышленный комплекс

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