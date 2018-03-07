Как стать рефомратором: В Китае вышла книга с решениями ЦК КПК

Пекин, , 09:02 — REGNUM Книга с решениями ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) по углублению партийных реформ и совершенствования государственных институтов была выпущена Народным издательским домом Китая, сообщает 6 марта агентство «Синьхуа».

Книга включает в себя коммюнике, выпущенное по окончанию третьей пленарной сессии ЦК Компартии Китая 19-го созыва, которая проводилась с 26 по 28 февраля 2018 года, а также полный текст вышеупомянутых решений, которые были сделаны на сессии и преданы огласке 4 марта.

Книга доступна в книжных магазинах «Синьхуа» по всему Китаю уже начиная с 6 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, книга председателя КНР Си Цзиньпина о государственном управлении стала бестселлером в Китае. Она содержит в себе подборку речей председателя, произнесенных им с августа 2014 по сентябрь 2017 гг.

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