Многопартийный Китай: не секрет, но не все знают. О партийной системе КНР

Пекин, , 08:32 — REGNUM Разобраться в различиях некоммунистических партий Китая, столь непонятных для иностранцев, и понять их содержание и цели предлагает 6 марта агентство «Синьхуа» в разгар сессии Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва.

Агентство отмечает, что удачный шанс поднять тему возник 6 марта, когда лидеры некоммунистических партий Китая выступили на пресс-конференции, представляя, каким образом они планируют интегрировать свои организации в китайскую систему многопартийного сотрудничества и политических консультаций, а также, какой вклад они намерены внести в модернизацию страны.

Пресс-конференция проводилась в кулуарах продолжающейся первой сессии Народного политического консультативного совета Китая 13-го созыва, являющего главным консультативным органом Поднебесной.

Кто же они?

Революционный комитет Гоминьдана (RCCK ) — партия создана в 1948 году в Гонконге левыми сторонниками Гоминьдана, порвавшими с Гоминьданом во время Гражданской войны в Китае.

) — партия создана в 1948 году в Гонконге левыми сторонниками Гоминьдана, порвавшими с Гоминьданом во время Гражданской войны в Китае. Китайская демократическая лига (CDL ) — основана в 1941 году в Чунцине и состоит в основном из интеллектуалов, работающих в сфере культуры, образования, науки и техники. Изначально была сторонником «третьего пути» между коммунистами и националистами в период гражданской войны, однако сблизилась с КПК под давлением авторитаризма лидера Гоминьдана Чан Кайши .

) — основана в 1941 году в Чунцине и состоит в основном из интеллектуалов, работающих в сфере культуры, образования, науки и техники. Изначально была сторонником «третьего пути» между коммунистами и националистами в период гражданской войны, однако сблизилась с КПК под давлением авторитаризма лидера Гоминьдана Ассоциация демократического национального строительства Китая (CNDCA) — была основана в 1945 году одним из бывших членов Китайской демократической лиги. Состоит преимущественно из патриотических промышленников, бизнесменов и интеллектуалов.

— была основана в 1945 году одним из бывших членов Китайской демократической лиги. Состоит преимущественно из патриотических промышленников, бизнесменов и интеллектуалов. Ассоциация содействия развитию демократии (CAPD) — основана в 1945 году, преимущественно состоит из интеллектуалов сферы культуры, образования, печати и науки.

— основана в 1945 году, преимущественно состоит из интеллектуалов сферы культуры, образования, печати и науки. Рабоче-крестьянская демократическая партия Китая (CPWDP) — основана в 1930 году и состоит преимущественно из ведущих интеллектуалов в сфере здравоохранения, социальных ресурсов и экологической защиты.

— основана в 1930 году и состоит преимущественно из ведущих интеллектуалов в сфере здравоохранения, социальных ресурсов и экологической защиты. Китайская партия стремления к справедливости была основана в 1925 году в Сан-Франциско. Состоит из китайцев, вернувшихся в Поднебесную, а также их родственников и китайцев, живущих за рубежом и связанных с китайскими эмигрантами. Партия придерживалась принципов федерализма и многопартийности и изначально возглавлялась двумя бывшими военачальниками Гоминьдана.

была основана в 1925 году в Сан-Франциско. Состоит из китайцев, вернувшихся в Поднебесную, а также их родственников и китайцев, живущих за рубежом и связанных с китайскими эмигрантами. Партия придерживалась принципов федерализма и многопартийности и изначально возглавлялась двумя бывшими военачальниками Гоминьдана. Общество «Цзюсань» (Общество «3 сентября») — основана в 1945 году интеллигенцией высшего и среднего звена, связанной с наукой, техникой, культурой, медициной и здравоохранением.

— основана в 1945 году интеллигенцией высшего и среднего звена, связанной с наукой, техникой, культурой, медициной и здравоохранением. Лига демократической автономии Китая — основана в 1947 году выходцами с Тайваня, живущими на материке.

Как оно работает?

Лидеры партий делят своё участие в политической жизни страны в вопросах консультации и обсуждении государственных отношений, а так следят за демократичностью процедур в стране.

Значительная часть членов некоммунистических партий также являются депутатами высшего законодательного органа Поднебесной — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) — и имеют возможность участвовать в законодательных инициативах государства.

Некоммунистические партии также запустили ряд расследований по проблемам здравоохранения, образования, региональной экономической интеграции и борьбы с бедностью.

Доклады по результатам расследований напрямую поступают в ЦК Компартии Китая или Госсовет КНР и помогают сформулировать или скорректировать политику и законодательство, отмечает председатель ЦК Революционного комитета Гоминьдана Вань Эсян.

Новый тип партийной системы

Председатель КНР Си Цзиньпин поделился своим видением китайской политической системы во время панельной дискуссии с политическими советниками, которая прошла 4 марта в преддверии 1-й сессии Национального политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва.

Система военного сотрудничества и политической консультации под предводительством КПК представляет собой «Новый тип партийной системы, взошедший на китайской почве», — заявил Си, который по совместительству является генеральным секретарем ЦК Компартии Китая и председателем Центральной военной комиссии КНР, о чем уже сообщало ИА REGNUM.

Комментируя слова председателя Си, глава ЦК Ассоциации демократического национального строительства Китая Хао Минцзинь отметил, что китайская партийная система имеет уникальные творческие элементы с китайскими особенностями.

Новая система предлагает китайский подход и китайскую мудрость в вопросах развития партийной политики по всему миру, отметил Хао.

Председатель ЦК Китайской демократической лиги Дин Чжунли, являющийся также вице-председателем Китайской академии наук, также обобщил различия между системой китайского многопартийного сотрудничества и однопартийной системой или системой конкуренции множества политических партий, которые распространены в других странах.

Читайте ранее в этом сюжете: «Великий вклад в цивилизацию человечества»: Си Цзиньпин о демократии в КНР