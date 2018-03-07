Порноактриса подала в суд из-за интрижки с Трампом

Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд потребовала признать соглашение о запрете на обсуждение ее интимной связи с Дональдом Трампом, подписанное ею 10 лет назад, недействительным. Об этом говорится в иске актрисы в суд, сообщает телекомпания NBC.

Клиффорд требует признать документ недействительным, поскольку под ним не стоит подпись самого Трампа, который в настоящее время является президентом США. Иск подан в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Согласно тексту соглашения, Клиффорд была обязана держать в тайне интимную связь с бизнесменом. В иске содержатся оригиналы документа и приложение к нему, датированное 28 октября 2016 года.

В соглашении стоят подписи самой Клиффрод под псевдонимом Пегги Петерсон, которая также известна исполнением стриптиза под псевдонимом Сторми Дэниелс, и юрисконсульта Трампа Майкла Коэна. Также в документе есть пробел под другим вымышленным именем Дэвида Деннисона.

Под этим псевдонимом скрывается действующий президент США, о чем говорится в приложении к соглашению. В обмен на подписание документа с обязательством не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах, а также никому не передавать sms-переписку и фотографии, Клиффорд получила $130 тыc.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal написала об этой сумме, уплаченной Клиффорд за месяц до выборов. Сам факт интимной связи был, как пишет издание, в июле 2006 года. К этому моменту Трамп уже был женат — его свадьба с Меланьей Кнаус состоялась в 2005 году.

Теперь же Клиффорд обвиняет Коэна в том, что он в феврале 2018 года пытался в судебном порядке принудить ее соблюдать соглашение и не давать сенсационные интервью СМИ. Истец настаивает на том, что документ недействителен — под ним нет подписи Трампа.