Госдеп США прокомментировал арест Насти Рыбки

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт допустила, что информация задержанной в Таиланде Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) об имеющихся у нее доказательствах вмешательства РФ в выборный процесс США может быть передана американской стороне Таиландом. Об этом Науэрт заявила 6 марта в ходе брифинга.

По её словам, хотя внешнеполитическое ведомство США помогает лишь американским гражданам, тем не менее госдеп знает об этом аресте.

«Я уверена — если есть что-то интересное, что нам нужно знать, тайские официальные лица сообщат нам об этом», — отметила Науэрт.

Ранее сообщалось, что видеоблогер Анастасия Вашукевич, задержанная в курортной Паттайе (Таиланд), обратилась к властям США с предложением выдать секретную информацию, связанную с российским вмешательством в американские президентские выборы, в обмен на вызволение из тайской тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Таиланда в конце февраля задержали десять российских граждан, незаконно проводивших в стране «секс-тренинги». Полицейские провели рейд в одной из гостиниц Паттайи, где и задержали 10 участников «мероприятия».

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Среди задержанных оказались видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные как Алекс Лесли и Настя Рыбка.

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