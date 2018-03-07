Суд пресек последнюю попытку экс-президента Бразилии избежать тюрьмы

Бразилиа, , 08:21 — REGNUM Верховный суд Бразилии отклонил ходатайство habeas corpus адвокатов экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает RTP Noticias.

6 марта пять представителей Верховного суда единогласно отвергли ходатайство habeas corpus, поданное защитниками бывшего президента Бразилии Лулы да Силвы. Адвокаты прибегли к habeas corpus, чтобы оспорить законность приговора и избежать заключения в тюрьму.

Судьи пришли к мнению, что судебный процесс в отношении экс-президента полностью законен.

Адвокат Жозе Паулу Сепульведа Пертенсе заявил, что важнейшие органы печати находятся под давлением, цель которого — форсировать приговор бывшему президенту. Он намерен продолжать борьбу.

Отказ в ходатайстве habeas corpus еще на один шаг приблизил экс-президента к отбыванию срока. Лула да Силва был приговорен к 12 годам и 1 месяцу тюремного срока по обвинению в отмывании денег и коррупции. Он стал фигурантом коррупционного расследования в 2014 году наряду с покойной супругой, государственной нефтяной компанией Petrobras и своей преемницей на посту президента Дилмой Руссефф.

Осужденный президент намерен бороться за свою свободу и принять участие в президентских выборах, которые пройдут в стране 7 октября 2018 года.

Согласно последним опросам, Луис Инасиу Лула да Силва опережает по популярности ультраправого претендента на пост президента Жаира Болсонаро, которого называют «бразильским Трампом». Лула да Силва смог бы победить своего соперника на выборах, набрав 33% голосов первом туре и 44% во втором.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии в течение двух сроков подряд, с 2003 до 2011 года. Он является основателем левой политической «Партии трудящихся».

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