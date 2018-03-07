Среда, 7 Марта 2018 года
09:22:50 МСК

В Ярославль приедет Явлинский

Политика

Он единственный из кандидатов, кто посетит город перед выборами

В Ярославль приедет Явлинский
Иллюстрация: Yabloko.ru
Григорий Явлинский

Ярославль, 7 марта 2018, 08:07 — REGNUM  Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский посетит Ярославль накануне выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении партии «Яблоко».

Григорий Явлинский приедет в Ярославль 10 марта. Встреча с ним пройдет в киноклубе «Нефть», который находится в ДК «Нефтяник», в 16 часов.

«Нам предлагали на выбор ДК Добрынина или киноклуб «Нефть». Мы решили, что в муниципальное учреждение, по разным причинам, может не прийти много народу. И тогда кандидат в президенты на фоне полупустого зала будет смотреться некрасиво. И выбрали киноклуб «Нефть». Там вместимость 150 человек и, наверняка, зал будет битком забит», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

Кроме встреч с избирателями, Григорий Явлинский планирует выступить на одном из местных телеканалов. Вечером он вернется в столицу на поезде. Вероятно, Явлинский будет единственным кандидатом, посетившим регион перед этими выборами. До него никто из претендентов на пост главы государства до Ярославля не доехал, и на последней неделе перед 18 марта такие визиты никто не анонсировал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле в день выборов устроят социальные ярмарки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России 18 марта 2018 года

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить