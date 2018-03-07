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Турецкий журналист: Эрдоган хочет изменить демографическую картину Африна

Политика

Президент Турции врет о своих намерениях, считает обозреватель

Анкара, 7 марта 2018, 07:58 — REGNUM  Турецкий журналист Фехим Таштекин заявил, что Эрдоган хочет устранить сирийских курдов из Африна как этнический фактор в регионе, сообщает 7 марта Kurdistan.ru.

По мнению обозревателя, истинные причины вторжения Анкары в сирийский Африн отличаются от заявленных.

«Президент Турции заявляет, что возвратит Африн правительству Сирии, как только выполнит поставленные задачи, но на самом деле, он просто хочет изменить демографическую ситуацию в регионе», — отметил Таштекин.

Журналист убежден, что Турция хочет отправить в Африн сирийских беженцев, что изменит демографическую картину региона принципиальным образом.

«Эрдоган хочет придать своей военной кампании легитимность, поэтому он заявляет о том, что вернет Африн Сирии», — резюмирует турецкий колумнист.

Напомним, в результате продолжающегося внутреннего конфликта в Сирии, страну покинуло огромное количество местных жителей. По официальным данным в Турции проживает порядка 3 млн 500 тыс. беженцев, которые могут быть в любой момент отправлены на родину.

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