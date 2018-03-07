ЕС создает новую программу военно-технического сотрудничества

Брюссель, , 07:57 — REGNUM В ЕС 6 марта одобрили новую программу военно-технического сотрудничества между членами союза, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Согласно сообщению, Советом ЕС была одобрена «дорожная карта» военно-технического сотрудничества — PESCO (Permanent Structured Cooperation). В новой программе обозначены указания о том, как структурировать работу по военному сотрудничеству между государствами ЕС.

Также в программе предусмотрен график, в котором будет отслеживаться реализация совместных проектов по развитию оборонной сферы ЕС. Для начала ЕС одобрил создание 17 проектов в сферах подготовки кадров, развития военных мощностей и готовности к обороне.

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Напомним, постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO) было принято в ноябре 2017 года и утверждено в декабре того же года. К PESCO присоединились 25 из 28 стран, отказались Великобритания, Дания и Мальта.

Новый блок, по словам генсека НАТО ЙенсаСтолтенберга, не будет противопоставлять себя Североатлантическому альянсу. Вместо этого позволит «укрепить европейский столп внутри НАТО». Одобрение о создании нового военного блока также высказала и Европейская комиссия.

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