США ввели очередные санкции против КНДР за использование химоружия

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Госдепартамент США объявил о введении новых санкций в отношении КНДР за применение химического оружия для убийства сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чон Нама, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Вашингтон 22 февраля определил, что правительство Северной Кореи использовало запрещенное химическое вещество VX для убийства Ким Чон Нама в малазийском аэропорту.

По словам главы пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, новые санкции дополнят уже действующие ограничительные меры, которые власти США ввели ранее для «пресечения незаконных действий со стороны КНДР».

«Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в правительственном вестнике Federal Register 5 марта 2018 года», — заявила Науэрт, добавив, что США не могут допустить разработку Пхеньяном какого-либо оружия массового уничтожения.

Напомним, 17 февраля 2017 года в столичном аэропорту Малайзии было совершено убийство сводного брата главы КНДР Ким Чон Нама. Для его убийства использовался нервно-паралитический газ VX.

Спецслужбы Малайзии обвинили Пхеньян в организации убийства. Северная Корея, отвергая подобные обвинения, возлагает ответственность на спецслужбы США и Южной Кореи.

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