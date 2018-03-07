Россия направила запрос о встрече главы МИД РФ и госсекретаря США

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Посольство России в Вашингтоне уличило Госдеп США в искажении фактов, касающихся договорённостей о встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексoм Тиллерсoном. Об этом сообщает 7 марта пресс-служба российского диппредставительства.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США не получали предложения от российской стороны об организации встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран. Однако российские дипломаты заявляют, что российская сторона направила запрос о такой встрече еще 2 марта, но «вразумительного ответа» от Госдепа США так и не получила.

«Мы обычно не комментируем рабочие процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч. Но, поскольку официальный представитель госдепа Х. Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече С.В.Лаврова с Р. Тиллерсоном был направлен в госдеп 2 марта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков 5 марта сообщил журналистам, что МИД РФ направил соответствующее предложение Госдепу США.

Напомним, о том, что Москва и Вашингтон работают над организацией встречи Лаврова и Тиллерсона, стало известно 16 января 2018 года. О планируемых переговорах сообщил посол США в РФ Джон Хантсман.

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Добавим, 20 января Сергей Лавров побеседовал по телефону с Рексом Тиллерсоном, стороны обсуждали ситуацию в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования.

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