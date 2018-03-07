Военные Пакистана сбили в Кашмире индийский беспилотник

Исламабад, , 07:40 — REGNUM Военные Пакистана заявили, что сбили индийский беспилотник, сообщает 7 марта Associated Press.

По мнению Исламабада, дрон был уничтожен после того, как вошел в воздушное пространства пакистанской части Кашмира. Целью его, как убеждены военные, являлся шпионаж.

Военные также подчеркнули, что за последний год это был уже четвертый беспилотник, ликвидированный армией Пакистана. Индия пока не прокомментировала данный инцидент.

Напомним, противостояние между Индией и Пакистаном продолжается с 1948 года, когда на свет появились эти два государства.

Противоречия обостряются из-за территории Кашмира, принадлежность которого оспаривают державы. В настоящее время Кашмир разделен между Индией и Пакистаном, однако инциденты на границе встречаются регулярно.

Одним из факторов, вносящих дестабилизацию в регионе является тот факт, что в индийском Кашмире подавляющее количество жителей исповедует ислам, что создает в их среде сепаратистские настроения.

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