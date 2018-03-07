МИД РФ призвал не обвинять Россию по делу Скрипаля, а сначала расследовать

Москва, , 07:32 — REGNUM Дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осуждённого за шпионаж в пользу Лондона, необходимо сначала тщательно расследовать, а не беспочвенно и сразу обвинять в причастности к произошедшему Россию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также: Джонсон прокомментировал «отравление» Сергея Скрипаля

Напомним, 5 марта британские СМИ сообщили об отравлении Сергея Скрипаля и его спутницы, которым неожиданно стало плохо в одном из торговых центров города Солсбери. После случившегося глава МИД королевства Борис Джонсон заявил, что сборная Англии по футболу будет бойкотировать чемпионат мира по футболу-2018,

Который будет проводиться в России, в случае обнаружения доказательств вины Москвы.

«Вообще-то есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам. Как человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления? На основе чего?» — прокомментировала ситуацию Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», назвав заявления главы внешнеполитического ведомства «дикостью абсолютной».

Ранее по теме: Посольство РФ: устами Джонсона Лондон объявил новую антироссийскую кампанию

Представитель МИД РФ отметила важность начатого Скотлонд Ярдом расследования и выразила надежду на то, что его итоги будут обнародованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Великобритании с отравлением неизвестным веществом в одном из торговых центров города Солсбери были госпитализированы бывший российский разведчик, осуждённый за шпионаж в пользу Лондона, а также его дочь Юлия. Предварительно сообщалось, что их могли отравить фентанилом.

Читайте также: В МИД РФ назвали антироссийский выпад Бориса Джонсона дикостью

После инцидента, который глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал «вопиющим», он заявил, что власти Великобритании примут все необходимые меры для защиты поданных Её Величества. Он также добавил, что Великобритания повлияет на изменение формата участия в чемпионате мира по футболу. По его словам, сборная Англии по футболу не примет участия в ЧМ_2018 году в России, в случае обнаружения доказательств «российского следа» в деле Скрипаля.

Напомним, депутат Госдумы РФ Андрей Луговой назвал обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля «пропагандистской уткой».

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Великобритании опровергли информацию о бойкоте сборной Англии ЧМ-2018