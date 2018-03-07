Посольство Украины не получало от Собчак запрос на посещение Крыма

Киев, , 07:25 — REGNUM Посольство Украины в России не получало письмо от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак с просьбой разрешить ей въехать на территорию Крыма, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на высокопоставленного сотрудника украинской дипмиссии.

«Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали», — заявил он.

Напомним, ранее Собчак обратилась в посольство Украины в Москве с просьбой разрешить ей приехать на территорию Крыма. Так, кандидат в президенты России, отвечая на вопрос, собирается ли она вести агитацию за свою кандидатуру в Крыму, заявила:

«Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда».

Отметим, что в ходе своей предвыборной кампании Собчак не раз заявляла, что считает Крым частью Украины и не признает результаты референдума о самоопределении полуострова, согласно которым подавляющее большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум был проведен в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и нормами международного права. Кроме того, российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос Крыма закрыт и Москва ни с кем обсуждать его не будет.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На высший пост претендуют восемь человек:

Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

Павел Грудинин (КПРФ);

Владимир Жириновский (ЛДПР);

Владимир Путин (самовыдвижение);

Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

Борис Титов (Партия роста);

Григорий Явлинский («Яблоко»).

Читайте ранее в этом сюжете: Собчак попросила украинские власти пустить её в Крым