Демократические силы Сирии перекидывают военные подразделения в Африн

Дамаск, , 07:21 — REGNUM Демократические силы Сирии (ДСС) переправят часть своих отрядов в Африн, чтобы оказать поддержку Отрядам народной самообороны, которые ведут борьбу с турецкой агрессией, сообщает 7 марта Kurdistan.ru.

«Мы приняли болезненное для себя решение перебросить часть бойцов из провинции Дейр-эз-Зор в Африн для отражения преступной турецкой агрессии», — говорится в заявлении ДСС.

Стоит подчеркнуть, что в Дейр-эз-Зоре ДСС сражается против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь они вынуждены будут снизить эффективность своего противостояния террористам.

Кроме того, как отмечали СМИ, ДСС может вообще временно приостановить свою военную операцию «Шторм Джазиры» против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 20 января Турции совершила нападение на территорию Сирии. Целью Анкары стали Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из курдов, проживающих в Африне.

Официальной целью операции стало стремление обеспечить безопасность и стабильность на сирийско-турецкой границе.

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